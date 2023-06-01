高市早苗首相【ニューヨーク共同】米誌タイムは15日、毎年恒例の「世界で最も影響力のある100人」を発表し、日本から高市早苗首相を選出した。東京都の小池百合子知事が高市氏の紹介文を寄せ、「高市氏が日本初の女性首相に就任したことは歴史的な瞬間だった」と指摘した。小池氏は、日本の政界にかつて女性が首相に就くのを阻む「鉄の天井」が存在したとし、高市氏が挑み続け天井を突き破ったと称賛した。政治家では他にトラ