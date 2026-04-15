Mizkanは4月14日より、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップを記念し、「もしも“海底人”が、味ぽんを手に入れたら、たぶんこんな料理!」というテーマで制作したアレンジレシピ「海底ぽんレシピ」を、公式X(@ajipon_mizkan)にて順次公開している。ミツカン「海底ぽんレシピ」大ヒット上映中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の冒険の舞台は海の底。本キャンペーンでは、「もしも“海底人”が味ぽ