寄せられた恋愛相談を仲睦まじく読む菅井友香と中村ゆりか 菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督が15日、都内で行われた映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』完成披露舞台挨拶に登壇した。本作は、ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を繊細に描いたテレビドラマ『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』『チェイサーゲームW2 美しき天女たち』の続編となる映画版。ドラマから7年後を舞台に、時間の経過とと