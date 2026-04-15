天橋立（あまのはしだて）温泉は、松島・宮島と並び日本三景に数えられる「天橋立」のすぐ側に位置する温泉地です。1990年代に湧出した比較的新しい温泉地として親しまれています。泉質は主に「ナトリウム炭酸水素塩泉」で、お湯はさらさらとして肌に優しく、入浴後にはしっとりとした潤いを感じられるのが特徴です。その美容効果から「美人の湯」の別名を持ち、神経痛や冷え性、筋肉痛、慢性皮膚病など幅広い効能が期待されていま