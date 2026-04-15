新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気ウェブトゥーンを原作とした韓国ドラマ『Azure Spring』を４月20日（火）深夜０時より、世界最速・国内独占無料配信することを決定した。 『Azure Spring』は、かつては有名な水泳選手だったものの事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナと過去に閉じこもってしまった男・ドクヒョンが都会から遠く離れた孤島で偶然出会い、海女と海男として素潜りを通して自分自身と向き