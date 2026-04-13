Theater Company 夜明け『改心の先に』『Nipponia Nippon』 Theater Company夜明け × MLTT Joint Musical Theater『改心の先に』『Nipponia Nippon』が4月16日から神奈川県⽴⻘少年センタースタジオHIKARIで上演される。 神奈川県を中心に活動するTheater Company夜明けとMLTT（Musical Live from Theater Treasures）がコラボし、短編ミュージカルを2作品を交互上演する。 『改心の先に』は、オ