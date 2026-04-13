Image: Apple 買いたくても買えない…。デスクトップ派には性能と価格のバランスがちょうどいいMac miniと、Mac Proを食ったプロ・クリエイター向けMac Studioの兄貴。世界的なメモリ高騰の中、コイツらのコスパが良いぞ…！みたいな話も聞こえているんですが（確かにそう）、今買うにはちょっと難しいタイミングになってきました。MacRumorsによると、米国のAppleオンラインストアでは、メ