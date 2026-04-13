中国に拠点を置くAI開発企業のMiniMaxが2290億パラメーターの自社製AIモデル「MiniMax M2.7」をHugging FaceやModelScopeで無料公開しました。当該モデルは2026年3月18日に発表されていたもので、エージェント性能の高さがアピールされています。GitHub - MiniMax-AI/MiniMax-M2.7 · GitHubhttps://github.com/MiniMax-AI/MiniMax-M2.7?tab=readme-ov-fileWe're delighted to announce that MiniMax M2.7 is now official