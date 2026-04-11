今年1月にグラビアデビューするや熱視線を浴びまくっている加藤玲菜（かとう・れな）のデジタル写真集『日本一、ビキニが似合う19歳』が、「週プレ グラジャパ！」のマンスリーランキングで堂々の1位に！そこで、週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルで公開される企画『デジタル写真集、本人が語ってみた！』に登場してくれた。『本人が語ってみた！』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影