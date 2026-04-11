イタリアのデザイン文化の面白さは、異なる価値観が衝突するのではなく、共存することで新しい美を生み出す点にある。家具、建築、ファッション、そして自動車--それぞれの領域が互いに影響し合いながら、ひとつの文化を形づくってきた。今回発表されたフォルナセッティとポルトローナ・フラウのコラボレーションも、まさにその典型だろう。一方は幻想的な装飾世界を展開するアートアトリエ。もう一方は、イタリア最高峰のレザーフ