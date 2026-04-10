老朽化が進む藤崎台県営野球場。県は「移転・再整備」の方針を示しています。これまで熊本市、菊陽町、玉名市などが誘致に特に意欲的でした。 10日説明会が開かれたんですが、この3つに加え続々と市町村が参加しました。その数あわせて11。まさに誘致合戦。いったいどこに新しい野球場ができるのでしょうか？■菊陽町・小牧裕明副町長「JASM進出効果の県全体への波及のためにもぜひ菊陽町に野球場を誘致したい」■熊本市・大