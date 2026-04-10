思わず手に取りたくなる可愛さ♡韓国コスメブランドBANILA COから、人気キャラクターTweetyとの限定コラボコスメが登場します。定番のクレンジングバームからベースメイクアイテムまで、毎日のメイク時間を楽しくしてくれるラインナップが勢ぞろい。数量限定だからこそ見逃せない、特別なコスメコレクションをチェックしてみてください♪ 人気クレンジングが限定仕様に♡ 「クリーンイッ