BANILA CO×Tweety♡メイクもクレンジングも限定デザインで登場

思わず手に取りたくなる可愛さ♡韓国コスメブランドBANILA COから、人気キャラクターTweetyとの限定コラボコスメが登場します。定番のクレンジングバームからベースメイクアイテムまで、毎日のメイク時間を楽しくしてくれるラインナップが勢ぞろい。数量限定だからこそ見逃せない、特別なコスメコレクションをチェックしてみてください♪

人気クレンジングが限定仕様に♡

「クリーンイットゼロ クレンジングバーム OR／PC＜トゥイーティーエディション＞」は各100ml、2,090円（税込）。

世界累計販売数1億個突破の人気クレンジングで、シャーベットのようなテクスチャーが肌になじみ、毛穴汚れやウォータープルーフメイクもすっきりオフ。

可愛いパッケージで、毎日のクレンジング時間も気分が上がるアイテムです。

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ベースメイクもトータルで♡

メイクキープには「プライムプライマー セッティングフィクサー」（50ml／1,480円税込）がおすすめ。24時間崩れにくい仕上がりをサポートします。

さらに「プライムプライマー クラシック」（30ml／1,980円税込）は毛穴カバーに、「ルースセッティングパウダー」（8g／1,980円税込）はテカリを抑えながら自然なツヤ肌をキープ。

ライン使いで完成度の高いベースメイクが叶います。

販売情報をチェック

発売は2026年4月中旬より順次スタート。全国のバラエティストア、ドラッグストア、ドン・キホーテ系列店舗などで展開されます。

商品により取扱店舗が異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

可愛さと機能性を両立

BANILA COとTweetyのコラボは、可愛さと実力を兼ね備えた注目コレクション♡毎日のメイクやスキンケアをもっと楽しくしてくれるアイテムばかりです。

限定デザインで気分もアップしながら、自分らしいビューティータイムを楽しんでみてください♪