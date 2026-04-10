毎週火曜23:30～OAの『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。 このたび、公式YouTubeがリニューアル！天ピの2人のトークの様子を音声だけでなく、収録様子の動画も見られるようになり、『見るラジオ』として楽しめるようになった。 ©️ABCラジオ またPodcast版の配信形態も変更。 これまでは火曜の夜に地上波放送後、翌週の月曜にPodcast版を配信していたが、EP136からは地上波放送後、即P