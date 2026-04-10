「生理になるとチョコレートが食べたくなる」という経験はありませんか。実際、生理前から生理中にかけて、無性にチョコレートが食べたくなったことがある女性は少なくないようで、ネット上では「食べちゃう」という声が上がる一方、「チョコ食べると経血が増えるらしい」など、不安に感じる人もいるようです。【マジで！？】えっ…これがチョコと一緒に摂取すると「鉄分」吸収を邪魔する飲み物です！実際のところ、生理中にチ