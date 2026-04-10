「生理になるとチョコレートが食べたくなる」という経験はありませんか。実際、生理前から生理中にかけて、無性にチョコレートが食べたくなったことがある女性は少なくないようで、ネット上では「食べちゃう」という声が上がる一方、「チョコ食べると経血が増えるらしい」など、不安に感じる人もいるようです。

【マジで！？】えっ…これがチョコと一緒に摂取すると「鉄分」吸収を邪魔する飲み物です！

実際のところ、生理中にチョコレートが食べたくなるケースは本当にあるのでしょうか、その場合、我慢せずに食べてもいいのでしょうか。神谷町WGレディースクリニック院長で産婦人科医の尾西芳子さんが解説します。

チョコが食べたくなる3つのメカニズムとは？

生理前から生理中にかけて「無性にチョコレートが食べたくなる」というのは、一般的にはよく聞く話ですが、生理前から生理中にかけてはチョコレートに限らず、食欲が増進することが明らかになっています。

これは排卵から生理にかけて増加する「プロゲステロン」という女性ホルモンの一種が作用しています。妊娠している可能性のある時期なので、体が栄養を蓄えようとするのは理にかなっていますね。

また、生理直前になると女性ホルモンが減少するのですが、それに伴い、気分を安定させる脳内の神経伝達物質「セロトニン」も減少してしまいます。そのため、気分の落ち込みなどのPMS（月経前症候群）症状が起きることが分かっているほか、セロトニン減少により食欲が増加してしまうということもあるのです。

「なぜチョコレートか？」については、次に挙げるようなさまざまな効果が報告されていますが、すべてそれまでの経験により、自分で自分を治そうとする自己治癒作用であると考えられます。

【生理のときにチョコレートを食べたくなる主な理由】

（1）倦怠（けんたい）感に対する「甘いものを食べる（＝血糖値を上げる）と改善する」という学習によるもの

（2）カカオマスポリフェノールによる抗ストレス作用、認知機能の向上（仕事などのパフォーマンス向上）

（3）カカオに含まれるカフェインの類縁物質である「テオブロミン」によって、セロトニンの生成が促進されることでリラックス効果が得られること、血管拡張作用による血流の改善効果

もし、生理中にチョコレートが食べたくなった場合ですが、適度に食べる分には問題ありません。ただし、チョコレートは脂肪と糖質が非常に多いため、取り過ぎには注意が必要です。

急激に血糖が上がることにより、その後の血糖低下により食欲が異常に増進してしまったり、眠気やだるさが出たりすることもあります。また、カフェインも含まれているため、取り過ぎると不眠やイライラ、不安の原因になってしまいます。

特に、最近人気のハイカカオチョコレートはカフェイン量も多いため、食べ過ぎには注意しましょう。

「生理痛が悪化する」「経血が増える」は本当？

ちなみに、ネット上では、生理中にチョコレートを食べると「経血量が増える」「生理痛が悪化する」という情報があるようですが、医療現場ではこのような報告はありません。恐らく、チョコレートに含まれるカフェインに血管収縮作用があることから「生理痛が悪化する」、鉄分が豊富といわれていることから「経血量が増える」などと言われるようになったと思われます。

逆に、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは血管を拡張し、脳血流を増加させる効果が報告されています。

また、「チョコレートには鉄分が豊富に含まれているため、貧血改善になっている」ともいわれていますが、チョコレート中の鉄分は植物性のため、吸収率は肉や魚の鉄分に比べると非常に少ないです。実際にチョコレートで貧血を改善するには、相当な量を摂取しないといけなくなってしまいます。

生理前から生理中にかけては、女性ホルモンが急激に変化することから、気分のアップダウンや頭痛、倦怠感などを感じやすくなります。これを治すために、自然にチョコレートが食べたくなると考えられるので、適量であれば我慢する必要はありません。

有酸素運動や、きちんとした食事・睡眠がこの時期の不調（PMS症状）の改善に効果があることが分かっているので、この時期は特に生活習慣を見直してみましょう。

また、チョコレートとコーヒーは一緒に食べるととてもおいしいのですが、鉄分はコーヒーと一緒に摂取すると吸収が阻害されてしまうので、チョコレートを食べる際に鉄分補給を意識する場合は、コーヒーではないものと一緒に摂取しましょう。