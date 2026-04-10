ディープでマニアックなオモシロ話を、ゲストから根掘り葉掘り聞いていくトークバラエティ「ザキ山小屋」。4月10日（金）は、『ドローンをこよなく愛する御一行様』がご来館！ 登場したのは、ドローン芸人として海外でも活躍をしている谷+1。と、ドローンカメラマンでドローンレーサーの日本代表としても活動していた白石麻衣。 ©ABCテレビ ドローンが飛びまく