【モデルプレス＝2026/04/09】元横綱でタレント、スポーツキャスターとして活動する花田虎上氏の妻・花田倉実さんが8日、自身のInstagramを更新。次女が中学校に入学したことを報告し、2ショットを公開した。【写真】55歳元横綱の妻「すっかりお姉さんになってる」次女の中学校入学式コーデ◆花田倉実さん、次女の中学校入学を報告倉実さんは「今日はMokaの入学式。眩しいくらいの快晴！満開の時期は少し過ぎてしまって、若葉の緑