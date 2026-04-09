元文部科学事務次官の前川喜平氏が2026年4月7日にXを更新。大学の通信課程に入学したことを報告した元衆院議員の杉田水脈氏に「大学で学んだら賢くなるかな？」などとコメントし、批判の声を集めている。「0.1%くらい期待する」杉田氏は6日に「実はこの春から大学生になりました。といっても通信課程ですが」と報告。心理学に興味があったことを明かし、「楽しみながら進みたいと思います」とつづっていた。前川氏はこのポストを引