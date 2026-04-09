■トランプ氏との親密アピールが逆効果にヨーロッパでは先日まで、反欧州連合（EU）の立場を取る政治家が、愛国主義の観点からアメリカのドナルド・トランプ大統領を担ぐ傾向が強かった。同大統領がアメリカ第一主義を掲げたためだが、そうした傾向は特にロシアとの国境が近い中央ヨーロッパや東ヨーロッパの国で顕著だった。しかし、その灯はもはや消える寸前といえよう。2025年4月17日、トランプ大統領は、大統領執務室でイタリ