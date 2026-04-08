ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭がプロデュースする４人組グループ「モナキ」が８日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で、この日発売のメジャーデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のリリースイベントを行った。酒井プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」から生まれた４人組。新人にもかかわらず、ＴｉｋＴｏｋ動画から火がつき、ＳＮＳの総再生回数は７億回を超え