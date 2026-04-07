一般社団法人日本建設業連合会（日建連）は、小中学生とその保護者を対象とした親子向け建設現場見学会「けんせつ探検隊 2026」を、2026年5月から2027年4月にかけて全国各地で開催します。開催に先立ち、2026年4月6日午前10時より、第一弾となる参加予約の申し込み受付を開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■本物の建設現場でワクワクの「お仕事体験」「けんせつ探検隊」は、普段は一般の人が