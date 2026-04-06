皮膚に病変がないのに痒がる謎の症状 一般的に犬が痒がる場合、皮膚炎や寄生虫、感染症など皮膚そのものに問題があることがほとんどです。しかし、まれに皮膚には何の異常も見られないのに、特定の部位を触ると激しく嫌がったり、痒がるような行動を示すケースがあります。 症例1は2歳のチワワで、右側の首と耳を触ると痒がる行動を示しました。飼い主が触れようとすると明らかに嫌がり、その部位を掻こうとする動作が見