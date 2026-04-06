皮膚に病変がないのに痒がる謎の症状

一般的に犬が痒がる場合、皮膚炎や寄生虫、感染症など皮膚そのものに問題があることがほとんどです。しかし、まれに皮膚には何の異常も見られないのに、特定の部位を触ると激しく嫌がったり、痒がるような行動を示すケースがあります。

症例1は2歳のチワワで、右側の首と耳を触ると痒がる行動を示しました。飼い主が触れようとすると明らかに嫌がり、その部位を掻こうとする動作が見られましたが、肉眼的には皮膚に何の変化も認められませんでした。

症例2は1歳のアメリカン・コッカー・スパニエルで、左側の頭部を触られることを極端に嫌がり、特に左耳周囲の触診を拒否しました。こちらも患部には掻き傷以外に目立った皮膚病変は確認できませんでした。

両症例とも、詳細な皮膚検査を実施しましたが、皮膚に異常は見つからず、通常の皮膚疾患では説明がつかない状態でした。このような場合では、中枢神経系の問題も考慮する必要があります。脳や脊髄の異常が感覚の変化を引き起こすことがあるためです。そこで両症例ともMRI検査が実施されましたが、脳、頸部、中耳、内耳のいずれにも異常は認められず、脳脊髄液検査も正常範囲内でした。

これらの所見から、皮膚そのものや中枢神経系の問題ではなく、末梢神経の異常による知覚過敏が疑われました。末梢神経障害では、神経が過剰に興奮し、実際には害のない刺激を痛みや痒みとして感じてしまうことがあります。人間でも帯状疱疹後の神経痛など、似たような病態が知られています。

複数の神経系作用薬を組み合わせた治療アプローチ

末梢性の神経障害が疑われる場合、通常の皮膚疾患治療とは異なるアプローチが必要です。今回の2症例では、神経系に作用する複数の薬剤を組み合わせて治療が行われました。

治療開始後、症状は段階的に改善していきましたが、完全な寛解には至りませんでした。そこで薬の用量を徐々に増量し、さらに他の薬も追加されました。用量を調整しながら数ヶ月間治療を継続した結果、知覚過敏の症状は徐々に軽減していき、その後も一部の薬は継続しながら良好な状態が維持されました。

両症例とも、単一の薬剤ではなく、複数の作用機序を持つ薬剤を組み合わせることで効果が得られました。これは末梢神経の知覚過敏が複雑なメカニズムで生じており、多角的なアプローチが必要であることを示唆していると考えられます。

診断の難しさと今後の課題

末梢性皮膚知覚過敏症は、獣医療においてまだ十分に理解されていない病態です。人間の医療では神経障害性疼痛や異痛症として認識されていますが、犬ではその診断基準や治療法が確立されていません。

診断の最大の困難は、客観的な検査所見に乏しいという点です。通常の皮膚検査、血液検査、画像検査では異常が検出されず、あくまで臨床症状と除外診断によって疑われるに過ぎません。

また、犬は自分の症状を言葉で訴えることができないため、痛みなのか痒みなのか、あるいは他の不快感なのかを区別することも困難です。今回の症例では「痒み様行動」と表現されていますが、実際には異常感覚や痛みである可能性もあります。

鑑別診断として、心因性の問題も考慮する必要があります。過度のストレスや不安が身体症状として現れることがあり、行動学的なアプローチが必要な場合もあります。ただし、今回の症例では神経系作用薬に反応したことから、神経系の問題が基盤にあったと考えられました。

治療面でも課題があります。使用された薬剤の多くは、犬における使用実績が十分ではなく、最適な用量や投与期間が十分には確立されていません。また、複数の薬剤を長期間使用することによる副作用のリスクも考慮する必要があります。今回の症例では幸い重篤な副作用は見られませんでしたが、個々の症例で今後も慎重な経過観察が必要です。

今後、類似症例の蓄積と詳細な解析により、診断基準の確立や治療法の標準化が期待されます。また、神経の詳細な病理学的検査や、痒み関連物質の測定など、病態解明に向けた研究も必要でしょう。

まとめ

皮膚に明らかな病変がないのに触られることを嫌がる犬では、末梢神経の知覚過敏が原因の可能性があります。複数の神経系作用薬を組み合わせた治療で改善が期待できますが、診断と治療には慎重なアプローチが必要です。

(獣医師提供：大西 一輝)