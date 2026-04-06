とことん健康に向き合うのもいいけれど、旅先でのサウナは、せっかくなら道中の景色や思い出も集めながら、その先で気ままに、ゆったり味わいたい。そんな、“サウナ旅”ならぬ“旅サウナ”の愉しみを案内します。トンネルの先で待つのは、高純度のサウナ体験ゆっくりと雪原を走る鈍行列車。スキーを楽しむ人々を窓越しに眺め、その後トンネルを進んでいく音に耳を傾けていると、あっという間に到着。群馬県・土合駅…！ が、どこ