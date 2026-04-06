関東のおすすめサウナ旅！ 『雪国』で有名な土合駅×アウトドアサウナで贅沢体験

とことん健康に向き合うのもいいけれど、旅先でのサウナは、せっかくなら道中の景色や思い出も集めながら、その先で気ままに、ゆったり味わいたい。そんな、“サウナ旅”ならぬ“旅サウナ”の愉しみを案内します。

トンネルの先で待つのは、高純度のサウナ体験

ゆっくりと雪原を走る鈍行列車。スキーを楽しむ人々を窓越しに眺め、その後トンネルを進んでいく音に耳を傾けていると、あっという間に到着。群馬県・土合駅…！ が、どこかというと、長野県・群馬県・新潟県の3県にまたがる「上信越高原国立公園」の中に位置する自然豊かな土地であり、また川端康成著『雪国』のあまりにも有名な書き出し〈国境の長いトンネルを抜けると──〉のトンネルとは、この場所のことである。東京からは約2時間半。JR上越新幹線で「越後湯沢駅」へ行き上越線に乗り換える、一度新潟に入り群馬に戻るルートがスムーズだ。

そんな関東有数の大自然を訪れるお目当ては、ほかでもない“アウトドアサウナ”。日本でもこのように、自然と共存した本場・フィンランドに近い環境でととのえる施設が近年増えつつある。旅先でのサウナにおいて大切なのが、食や観光といった旅ならではの満喫感も譲れない！ という点。そんな「サウナだけでは終われない」「旅には癒しもつけたい」人には、ぜひ土合を訪れてほしい。

土合駅直結の「DOAI VILLAGE」は、無人駅の活用を目的にスタートした1日1組貸切制のキャンプスタイル宿泊施設。360度を山に、さらに早春までは雪に囲まれる環境は、無意識に呼吸が深くなるなんとも気持ちの良い場所だ。煙突から煙が上る、ダークグリーンの箱がサウナ室。サウナも基本的にはセルフで、自分で火の世話をする。最初は慣れずに温度を上げるのに四苦八苦するが、せっせと薪を運び火をおこし、薪ストーブで汗をかき、大自然でととのう。その手間さえ愛おしい、貴重な感覚をもたらしてくれる元祖・サウナ体験がそこにある。サウナの前後には、駅探索、周辺散策、ご当地グルメと忙しい。旅を通して気づけば癒されている。そんな旅サウナはいかがですか？

駅に到着したら、まずは『喫茶モグラ』でひと休み

こっくりとした赤屋根がシンボルの土合駅。着いた途端に雪と静寂に包まれて、時間がゆったり流れ始める。きっぷ売り場の面影が残る喫茶に立ち寄れば、灯油ストーブの懐かしい匂いと、甘いデザートが迎えてくれる。

土合駅

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無人駅ながら温もりある、“日本一のモグラ駅”

群馬県・高崎から新潟県・長岡を結ぶJR上越線のおおよそ中間あたりに位置する土合駅。上りホーム（高崎方面）が地上、下りホーム（長岡方面）が地下と上下線の乗り場が別の場所に位置し、なかでも下りホームの特異なつくりから“日本一のモグラ駅”の愛称で親しまれる。ちなみに当駅の前後には、全国でも珍しい、トンネル内で線路がぐるりと一周する「ループ線」が敷かれており、鉄道ファンも訪れるなど、見学を含めて観光客が絶えない駅だ。

利根郡みなかみ町湯檜曽218-2 無人駅のため、土合駅から乗車の場合は待合室で自動発券機から「乗車駅証明書」をあらかじめ受け取っておくこと。駅には駐車場がないため、公共交通機関の利用を。

「DOAI VILLAGE」へは、扉を開けるだけ

宿は駅直結なので移動も楽チン。GUEST ONLYの扉を開けてデッキを進むと、なんとも可愛いメレンゲのようなインスタントハウスが顔を出す。こう見えて実は災害地での仮設住宅用に開発された優れもので、中はほっかほか。

サウナは好きな時に好きな加減で。夜は焚き火前に集合〜！

お待ちかねのサウナは薪ストーブを使ったフィンランド式で、湿度高めなのが嬉しい。水着とポンチョに着替えていざ！ 開放感ある場所で、自分のタイミングと温・湿度でひとりじめできるなんて…。もちろん夕食の後にだって入れます。

朝ごはんもみんなで作る。その時間があたたかい

ケチャップやマスタード、マヨネーズ、香り高いオリジナルスパイスをお好みでかけたら、ギュッと挟んで片面2分ずつ焼いて。

「DOAI VILLAGE」の朝ごはんは手作りホットサンド！ 県内産ベーコン＆目玉焼きにレタス、チーズをのせて…。焼けるのを待っている間には、オリジナルブレンドのコーヒーを、豆を挽くところからやってみよう。

DOAI VILLAGE/喫茶モグラ

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観光も生活も。みなかみ町の活性化に一役

駅直結の2つの施設は共に、土合駅が位置する“みなかみ町”の再興や保全をテーマに活動する企業・plowerが運営。JR東日本との無人駅活用プロジェクトで、2020年に駅横のグランピング施設「DOAI VILLAGE」と、かつての駅務室を再活用した『喫茶モグラ』をオープンした。宿泊や登山の観光客はもちろん、地域住民との交流も大切に、ハブとして機能している。宿の日帰りサウナ利用（要予約）や、ちょっとしたランチやお茶での喫茶立ち寄りもウェルカムだ。

利根郡みなかみ町湯檜曽218-2 TEL. 0278-25-8981 「DOAI VILLAGE」1泊1名（2名利用時）\33,000〜（1日1組限定、最大24名まで） チェックイン13:00 チェックアウト11:00 『喫茶モグラ』10:00〜15:00 不定休 営業日はInstagramを確認。Instagramは@doai_mogura アクセス/JR上越線土合駅直結 https://doaivillage.com/

「谷川岳ドライブイン」へ、出発前のお散歩

旅立ちの前には「谷川岳ドライブイン」でショッピングと、優しい店員さんとの会話を土産話に。そして極めつきはレストラン！ 「こういうところではこれが食べたい！」が揃う、とっておきが待っている。

谷川岳ドライブイン

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山の麓の、みんなの心のよりどころ

この地で94年、代々山小屋を営む中島さんご家族が1986年に開いた、土合駅から徒歩約3分のショップ＆レストラン。訪れる人との会話が絶えない和やかな雰囲気で、土日は団体客でも賑わう。レストランで人気なのは群馬県のブランド牛・赤城牛のステーキセット（\2,700）。その他そば、うどんに丼もの、カレーライスまで、元気になるメニューがたくさん！ お土産では、お店のすぐ横の工場で作られている「谷川の月」、生どら焼き「山の一福」がおすすめ。

利根郡みなかみ町湯檜曽220 TEL. 0278-72-5222 10:00〜16:00 ※レストランは要問い合わせ

その長さ、およそ徒歩10分。もくもくと階段を下りて家路に

先ほどまでの銀世界はいずこ、突如現れる気が遠くなる階段は、338m、462段。ゲーム世界か、はたまたSFか。“モグラ駅”の名を納得せざるを得ない重厚感に包まれ、電車が近づくにつれ、ゴゴゴ…と風と機械音が鳴り響く。