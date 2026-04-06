4月6日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、イラン情勢について意見を交わした。 譲歩しようとする人がいても粛清される 寺島アナ「トランプ大統領は5日、イランが7日夜（日本時間の8日午前9時）までにホルムズ海峡の再開に同