[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節](味スタ)※15:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[FC東京]先発GK 81 キム・スンギュDF 2 室屋成DF 6 バングーナガンデ佳史扶DF 17 稲村隼翔DF 24 アレクサンダー・ショルツMF 16 佐藤恵允MF 22 遠藤渓太MF 27 常盤亨太MF 37 小泉慶FW 9 マルセロ・ヒアンFW 23 佐藤龍之介控えGK 1 田中颯DF 4 木本恭生DF 15 大森理生DF 42 橋本健人MF 8 高宇洋MF 21 菅原悠太MF 71 山田楓喜FW 39 仲川輝人FW