3月23日から京都府南丹市で小学5年生の男子児童が行方不明となり、消息が途絶えて1週間が経った現在も警察の捜査が続いている。「行方不明になっているのは、南丹市立園部小学校に通う5年生の安達結希さん（11）。23日午前8時頃に父親が小学校付近まで車で送り届けましたが、結希さんの登校は確認されず、そのことを知った父親が110番通報したといいます。この日は同校で卒業式が行われ、5年生と6年生だけが登校していました。です