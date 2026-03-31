2月6日に開幕し、大きな興奮と感動を残してフィナーレを迎えた「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」。日本人選手の大活躍も記憶に新しいところです。2262970210,Elsa Garrison,GettyImagesその会場から選手たちの活躍を写真で世界に伝えたのが、IOC（国際オリンピック委員会）公式フォトエージェンシーの「ゲッティイメージズ」（Getty Images）。同社は、世界最大級のデジタルコンテンツカンパニーで、コンテンツ制作やス