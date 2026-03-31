2024年3月の北陸新幹線延伸以来、都内からもアクセスしやすくなった福井県福井市。新幹線の停車駅である福井駅周辺では毎年「ふくい桜まつり」が開催されている。2026年は4月12日（日）まで開催。見どころ満載で、実は桜の名所なのです。その見どころをご紹介します！全長2.2km！日本最大級の桜のトンネルに目を奪われるまずお知らせしたいのが、「足羽川の桜並木」。足羽川沿いに広がるソメイヨシノは約600本！長さ2.2kmに及ぶ