卓球女子中国代表で世界ランキング1位の孫穎莎（スン・インシャー）が、「痩せた」との指摘にコメントした。中国の映像メディア・星視頻などが31日に伝えた。マカオで開催中のITTF男女ワールドカップ2026に出場している孫は、台湾の李碰諄にストレートで勝利した後のインタビューで、「個人的に一番満足しているのは痩せたこと。皆さんも感じていたことだと思うけど（笑）、痩せることは（大会前の）強化合宿の第一の目標で