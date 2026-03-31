卓球女子中国代表で世界ランキング1位の孫穎莎（スン・インシャー）が、「痩せた」との指摘にコメントした。中国の映像メディア・星視頻などが31日に伝えた。

マカオで開催中のITTF男女ワールドカップ2026に出場している孫は、台湾の李碰諄にストレートで勝利した後のインタビューで、「個人的に一番満足しているのは痩せたこと。皆さんも感じていたことだと思うけど（笑）、痩せることは（大会前の）強化合宿の第一の目標でもあった」とはにかみながら明かした。

孫については先日、SNS上などで「痩せた」との声が出ていた。

孫は、減量したことでスピードが上がったことに言及しつつ、「合宿では体重に変化があったこと以外にも体力面や技術面で向上した」とし、「今後の試合に全力で臨みたい」と意気込みを語った。

中国のネットユーザーからは「本当に痩せたね」「うん、だいぶ痩せた」「コンディションがすごく良さそう」「メンタルもすごく良さそう」「莎莎（孫の愛称）がうれしそうにしてると、こちらもうれしくなる」「私も一緒にダイエットしたい（笑）」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）