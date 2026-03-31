新しい年度の始まりは、運気の流れが変わりやすいタイミング。これからどんな幸運があなたのもとに訪れるのでしょうか。この心理テストで、新年度に訪れる幸運をのぞいてみましょう。【詳細】他の記事はこちらQ：ラーメン、どれから食べますか？A：麺B：スープC：チャーシューD：メンマあなたはどれを選びましたか？それでは結果をみてみましょう。【この心理テストでわかること】「新年度にあなたに訪れる幸運」食べ物をどう食べ