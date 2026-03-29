◇セ・リーグヤクルト5―3DeNA（2026年3月29日横浜）ヤクルトは先発・高梨の粘りの投球が8回の逆転劇につながった。初回に先頭・牧を空振り三振に仕留めるも、続く度会に2ボールからの3球目のフォークを捉えられて先制ソロを被弾。しかし2回以降は踏ん張り、6回を4安打1失点にまとめた。「初回の本塁打はもったいなかったが、粘って投げることができた」と高梨。その粘投が8回の逆転劇を呼んだ。