【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.115】1,000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。 忙しい日でも簡単「炊飯器でえびピラフ」 年度末や春休みが近くなり、慌ただしくなる時期ですね。キッチンに立つ時間がなかなか確保できない時は、炊飯器で作れる1品が便利です。今回は材料を