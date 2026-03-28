S&P500と全世界株式、どちらに投資すべきか……これは多くの投資家が頭を悩ませるテーマではないでしょうか。過去20年の実績ではS&P500が圧倒的に優位。しかし、2025年は全世界株式がS&P500を上回るリターンを記録しました。2026年現在、どちらを選べばいいのか。それぞれの特性を整理しながら、比較検証していきましょう。YouTubeチャンネル登録者数約40万人超の鳥海翔FPが解説します。S&P500＝アメリカ経済その