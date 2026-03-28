S&P500と全世界株式、どちらに投資すべきか……これは多くの投資家が頭を悩ませるテーマではないでしょうか。過去20年の実績ではS&P500が圧倒的に優位。しかし、2025年は全世界株式がS&P500を上回るリターンを記録しました。2026年現在、どちらを選べばいいのか。それぞれの特性を整理しながら、比較検証していきましょう。YouTubeチャンネル登録者数約40万人超の鳥海翔FPが解説します。

S&P500＝アメリカ経済そのもの？

S&P500は、アメリカの優良大型株500社で構成される株価指数です。アメリカ経済そのものに投資していると言っても過言ではありません。

また、NVIDIAやApple、Microsoftなどの組入れ上位10銘柄だけで、構成比率の約38.2％を占めています。

500社均等なら1社あたり0.2％のはずですが、上位10社でこれだけのウェイトを占めるのは、時価総額加重平均という仕組みによるものです。伸びる会社の比率が自動的に増え、業績の低迷した会社は自然に比率が減っていく--この「自己浄化機能」がS&P500が長年高いリターンを維持してきた最大の理由といえるでしょう。

実際に過去20年のデータを見ても、S&P500は安定して高いパフォーマンスをあげています。また、S&P500はアメリカ企業に投資していますが、売上の約40％はアメリカ国外で生み出されている点も注目です。AppleやMicrosoft、Amazonなどの製品・サービスは世界中で利用されており、実質的に世界経済に広く投資しているといえるでしょう。

過去のリターンは次の通りです（2026年3月時点）。

1年：+19.3％

5年：+23.4％

10年：+18.1％

20年：+12.3％

これは、たとえば100万円を投資した場合、1年後には119万円、5年後には286万円、10年後には527万円、20年後には約10倍の1,019万円になる計算です。

全世界株式とは

全世界株式は、先進国＋新興国47ヵ国、約3,000社に投資する指数です。S&P500の500社に対して、対象企業数は約6倍におよびます。

ただし、上位10ヵ国で構成比率の85.5％を占めており、特にアメリカが61.9％と圧倒的です。2位の日本は約5％程度に過ぎません。

組入れ上位銘柄もNVIDIA、Apple、Microsoft、Amazon、Metaなど、S&P500とほぼ同じ顔ぶれで、TSMCが加わる程度です。上位10銘柄で23.6％を占めています。

全世界株式の最大の魅力は「世界中の成長を取り込める」点です。アメリカだけでなく、インドや台湾などの成長期待も同時に拾うことができます。

なお、過去のリターンは次の通りです（2026年3月時点）。

1年：+27.1％

5年：+21.8％

10年：+16.3％

20年：+10.2％

前述のS&Pと同条件、仮に100万円を投資した場合、20年後には約703万円になる計算です。

S&P500と全世界株式の比較

地域別ではS&P500が「アメリカ集中」、全世界株式が「47ヵ国分散」となります。企業数も500社対3,000社と大きく異なります。

リターンで見ると、特に20年という長期ではS&P500が明確に優位でした。100万円を20年間投資していた場合、S&P500は1,019万円、全世界株式は703万円と、300万円超の差が生じます。

ただし、2025年は全世界株式がS&P500を上回るリターンを記録しました。これは、AI関連でNVIDIAが急伸した一方、TSMCやASMLなどアメリカ以外の企業も注目を集めはじめた影響です。

つまり、過去20年は「アメリカ一強」の時代でしたが、2020年以降はAIを軸にアメリカ以外の国でも「世界で唯一無二」の企業が生まれはじめたことで、フェーズが変わりつつあるという見方もできるでしょう。

2000〜2010年の混沌期、2010〜2020年のGAFAM時代を経て、2020〜2030年はAIが主役となり、非米企業も大活躍する時代に突入しているのです。

では、どちらを選ぶべきか？

結論から言うと、「好きなほうを買うしかない」。これに尽きます。投資判断において、明確な正解はないのです。

「S&P500と全世界株式は今後どちらが増えるか」という、誰にもわからない未来を当てようと考えてはいけません。

大切なのは「設計」

S&P500か全世界株式か--この議論に時間を費やすよりも、はるかに重要なのは「あなたは何歳時点でいくら必要か」という設計です。

目標額と期限を明確にし、そのために必要なリターンや積立額を逆算する。この「設計」がしっかりしていれば、S&P500と全世界株式、どちらを選んでも長期的に成果を上げやすくなります。

投資先を選ぶ前に、まずは自分のゴールを明確にすること。それが最も大切なポイントといえるでしょう。

鳥海 翔

株式会社Challenger代表取締役

FP（ファイナンシャル・プランナー）／投資家