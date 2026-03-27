エネルギー価格の上昇は、経済的な逆風が強く吹く結果へ 2月28日の米国・イスラエルとイランの軍事衝突から1ヶ月が経つ。米国が提案した15項目からなる和平案をイランが拒絶するなど、停戦の道筋は依然、見えないままである。 今回の軍事行動は、当初、11月の中間選挙を見据えた「強いアメリカ」の演出という側面が強かったことは誰の目にも明らかだろう。しかし、戦争が予想外に長期化し、ホルムズ海峡の封鎖やエネルギ&#