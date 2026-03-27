【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：45,960.11 ▼469.38（3/26）NASDAQ：21,408.08 ▼521.74（3/26） 1.概況 25日の米国株式市場は主要3指数が揃って反落しました。米国が提示した停戦案をイランが拒否したことで、中東情勢の緊張が改めて意識され、トランプ米大統領が軍事行動の強化に言及したことも投資家心理の重しとなりました。ホルムズ海峡の再開期限が4月6日に延長されたものの、事態の