毎日のコーデに取り入れやすく、さらに美しい姿勢までサポートしてくれるインナーが登場♡女性の「楽にきれいでいたい」という願いに寄り添い誕生した新作は、1枚で着られる快適さと本格的な姿勢ケアを両立。デイリーにもお出かけにも活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとして注目を集めています。忙しい日々の中でも、無理なく美しさを叶えたい方にぴったりです♪ 姿勢を整える独自