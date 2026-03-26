1枚で美姿勢へ導くインナーウェア♡快適タンクトップ新発売

毎日のコーデに取り入れやすく、さらに美しい姿勢までサポートしてくれるインナーが登場♡女性の「楽にきれいでいたい」という願いに寄り添い誕生した新作は、1枚で着られる快適さと本格的な姿勢ケアを両立。デイリーにもお出かけにも活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとして注目を集めています。忙しい日々の中でも、無理なく美しさを叶えたい方にぴったりです♪

姿勢を整える独自サポート機能

本アイテムには、自然に美しい姿勢へ導く独自技術が搭載されています。オープンチェスト構造により背筋を無理なく伸ばし、胸を自然に開いた状態へサポート。

さらに、後ろ身頃上部に配置された大型パワーネットによるバックリリース機能が、肩甲骨を内側に引き寄せながら肩の位置を整えます。

無理な締め付け感がなく、日常生活の中で自然に姿勢ケアができるのが魅力です。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

1枚で着られる快適タンクトップ

カップ付きのデザインで、バストラインをやさしくサポートしながら1枚で着用できるのも嬉しいポイント。

ノースリーブ仕様のため、ジャケットやシャツのインナーとしてももたつかず、コーディネートの幅が広がります。

インナーとしてはもちろん、トップス感覚で取り入れることもできる万能さが魅力です。

毎日着たくなる軽やかな着心地

薄手でストレッチ性に優れた素材を使用しており、動きやすく長時間着用しても疲れにくい設計。

日常使いはもちろん、リラックスタイムやアクティブなシーンにもぴったりです。快適さと機能性を両立し、「毎日着たい」と思える心地よさを実現しています。

スタイル ビーエックス インナーウェア タンクトップ（カップ付き）は、価格4,980円（税込）、カラーはブラックとベージュの2色展開。

サイズはS、M、L、LL（レディスサイズ）で、自分に合ったフィット感を選べます。

毎日に取り入れて美しさを底上げ♡

忙しい日々の中でも、自然に姿勢を整えながら快適に過ごせるインナーウェアは、これからの新定番に。1枚で着られる手軽さと、コーデの幅を広げるデザイン性も魅力です♡

日常の中で無理なく美しさを引き出し、自信の持てるスタイルへと導いてくれるはず。毎日の習慣に取り入れて、より心地よく、自分らしい美しさを楽しんでみてください♪