みやぎ応援ポケモン・ラプラスと過ごせるコラボルームが、2026年６月1日から仙台市のホテル「OF HOTEL（オブホテル）」に登場する。【画像】ラプラスかわいいっ！コラボルームとフロア、非売品グッズ3月26日、宿泊予約の受付がホテル公式サイトでスタートした。19年7月に「みやぎ応援ポケモン」に任命されたのりものポケモン・ラプラス。「被災が大きかった沿岸部を中心にラプラスに乗って多くの人に旅してもらいたい」という思