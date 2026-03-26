大人向け配信で人気を博す、すみれchのオフに密着したデジタル写真集『すみれおふらいん』が3月23日発売！ 3月23日、『FANZAライブチャット』で年間ランキング1位に輝く人気配信者・すみれch（すみれチャンネル）のデジタル写真集『すみれおふらいん』が発売された。 【デジタル限定】すみれch写真集「すみれおふらいん」（全年齢版）© HIROKAZU／集英社 本作のテーマは「すみれchの一日に