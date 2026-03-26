長年使い続けてきたクレジットカードの利用限度額が、ある日突然引き下げられたら誰でも動揺するのではないでしょうか。勤続25年で年収600万円の52歳男性が、限度額100万円のカードを50万円に減額された。 延滞した覚えはないのに、なぜこうした事態が起きるのでしょうか。実は、日常生活の中で知らないうちに信用情報を傷つけているケースは少なくありません。 カード会社は契約後も定期的