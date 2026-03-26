勤続25年「年収600万円」の52歳会社員、クレジットカードの“利用限度額”が突然「100万円→50万円」になり驚き！ 延滞とは無縁なのにナゼ!? 知らずに傷つけていた“信用情報の落とし穴”

カード会社は契約後も定期的に信用状況をチェックしている

クレジットカードの限度額は、発行時に一度決まったら変わらないわけではありません。カード会社は「途上与信」と呼ばれる仕組みで、契約後も定期的に利用者の信用状況を確認しています。

割賦販売法に基づき、カード会社は利用者の返済能力を継続的に審査する義務を負っています。途上与信では、信用情報機関（CIC、JICC、KSCなど）に登録された他社借入の状況や返済履歴がチェックされ、その結果次第で限度額が増額されたり、逆に引き下げられたりするのです。

50代前後の会社員は、住宅ローンの残債に加え、子どもの教育費のために教育ローンを組んだり、自動車の買い替えでローンを利用したりする時期と重なりがちです。借入件数や残高が増えると、カード会社から返済余力が低下したと判断され、限度額の引き下げにつながる場合があります。

さらに、役職定年による収入の減少も見逃せません。人事院の「令和5年民間企業の勤務条件制度等調査」によると、役職定年制がある企業の割合は16.7%ですが、導入企業の多くは、55歳を節目とする企業の割合が高くなっています。

収入が減れば、カード会社が算出する返済可能見込額も下がり、限度額の見直し対象になり得るのです。



スマホの分割払いや少額の延滞が信用情報を傷つける

カードの支払いを延滞していなくても、信用情報が傷つくパターンがあります。代表的な落とし穴がスマートフォン端末の分割払いです。

携帯電話の端末代金を、月々の通信料とまとめて支払っている人も多いでしょう。端末の分割払いは割賦契約にあたるため、毎月の支払い状況などがCICなどの信用情報機関に登録されています。そのため、通信料の引き落としが残高不足により1回でも3ヶ月以上遅れると、端末分割分まで延滞として記録される可能性があるのです。

CICの公開情報によれば、クレジット情報の保有期間は「契約期間中および契約終了後5年以内」です。61日以上、または3ヶ月以上の長期延滞があった場合、「異動」として記録され、完済後も最長5年間は記録が残り続けます。

家族の携帯電話をまとめて支払っているケースでは、1回の口座残高不足で複数回線の延滞が発生するリスクもあります。カード会社が途上与信でこうした延滞記録を確認すれば、限度額引き下げの判断材料にもなりかねません。



信用情報は自分で確認でき、日頃の管理で守れる

信用情報に不安を感じたら、まず自分の登録内容を確認してみましょう。CICでは、インターネットで500円支払えば、開示請求が可能です。自宅にいながら、現在の登録状況を確認できます。

限度額を維持するために日頃から意識したいポイントは、まず口座の残高管理です。カード利用代金やスマホの分割払い、各種ローンの引き落とし日と金額を把握し、残高不足によるうっかり延滞を防ぐ仕組みを作っておくとよいでしょう。

また、不要なカードローンの整理も有効です。使っていないカードであっても、利用可能枠は「潜在的な借入余力」としてカード会社に見られている場合があります。枚数を絞るだけで、途上与信の評価が改善されるケースも珍しくありません。

教育ローンやカーローンなど、必要な借入まで避ける必要はありません。新たにローンを組む際は、現在の借入金額を把握したうえで計画的に検討したいところです。



見えない「信用」を守るために、まずは現状の把握から

クレジットカードの限度額引き下げは、延滞や未払いをしていなくても起こり得ます。ほかの借入の増加、役職定年による収入減、スマホ分割払いの延滞記録など、原因は多岐にわたります。

信用情報は自分で開示して確認できるため、気になる人は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。日頃の引き落とし口座の残高管理と、借入状況の整理を心がけるだけでも、知らないうちに信用を傷つけるリスクは減らせるはずです。



出典

株式会社シー・アイ・シー CICが保有する信用情報

人事院 令和5年民間企業の勤務条件制度等調査結果の概要

執筆者 : 山口克雄

2級ファイナンシャル・プランニング技能士