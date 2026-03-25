犬が散歩中に『見つめてくる』心理５選 皆さんは愛犬と散歩中、愛犬がこちらを見つめてくることはありませんか。じっと見つめてきたり、歩いている最中にチラチラ見てきたりするのはなぜなのでしょう。ここでは、そんな犬が散歩中に見つめてくる心理を解説します。 1.楽しい気持ちを共有したい 散歩中、楽しげな表情で飼い主をチラチラと見上げてくるわんこは多くいます。これは、楽しい時間を飼い主と共有したいという心理が