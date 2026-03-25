【スシロー：3月フェア商品】 販売期間：3月25日～ あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて、新たなフェア商品を3月25日より販売する。 期間中、「本鮪中とろ」が110円～となるほか、定番ネタのえびやいかもお得に登場。加えて、焦がし醤油の香りがたまらない「銀だら焦がし醤油」、スシローオリジナルのたれで焼き上げた「大切り