あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて、新たなフェア商品を3月25日より販売する。

期間中、「本鮪中とろ」が110円～となるほか、定番ネタのえびやいかもお得に登場。加えて、焦がし醤油の香りがたまらない「銀だら焦がし醤油」、スシローオリジナルのたれで焼き上げた「大切りうなぎ」が販売される。

また、日本の伝統の万能調味料である「煎り酒」で漬けにしたおすしが登場するほか、贅沢にフレッシュ苺をトッピングした「フレッシュ苺&苺のココアオムレット 苺アイス添え」、スシローの定番スイーツ「カタラーナ」の苺練乳味「苺と練乳のカタラーナ」といった、苺づくしの期間・数量限定商品も登場する。

【3月フェア商品】

「本鮪中とろ」 価格：110円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数503万食が完売次第終了

「デカえび」 価格：120円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数276万食が完売次第終了

「大切りいか」 価格：120円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数224万食が完売次第終了

「銀だら焦がし醤油」 価格：140円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数42万食が完売次第終了

「大切りうなぎ」 価格：150円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数125万食が完売次第終了

「煎り酒漬け赤えび」 価格：180円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数21万食が完売次第終了

「煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦」 価格：180円～ 販売期間：3月25日～5月31日 ※販売予定総数98万食が完売次第終了

「かに本身と煎り酒筋子の手巻」 価格：360円～ 販売期間：3月25日～5月24日 ※販売予定総数60万食が完売次第終了

「フレッシュ苺&苺のココアオムレット 苺アイス添え」 価格：300円～ 販売期間：3月25日～4月19日 ※販売予定総数34万食が完売次第終了

「苺と練乳のカタラーナ」 価格：250円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数18万食が完売次第終了

なお、3月11日から自分でデコレーションできるデザートが販売中。スシローの定番スイーツである「カタラーナ」と「ミルクレープ」を自分好みにデコレーションできる楽しい商品となっているので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。

【じぶんでデコロー！シリーズ】

「じぶんでデコロー！ミルクレープ」 価格：380円～ 販売期間：3月11日～4月5日 ※販売予定総数16万食が完売次第終了

付属のトッピングを自分の好きなようにデコレーションできる。家族などでワイワイ楽しめそうだ

「じぶんでデコロー！カタラーナ」 価格：400円～ 販売期間：3月11日～4月5日 ※販売予定総数16万食が完売次第終了

贅沢に全乗せも可能。自分だけのやんちゃなスイーツの完成だ

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