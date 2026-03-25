【スシロー】「本鮪中とろ」が3月25日から期間限定で110円に！「煎り酒」漬けのおすしや苺づくしのスイーツも登場
あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」にて、新たなフェア商品を3月25日より販売する。
期間中、「本鮪中とろ」が110円～となるほか、定番ネタのえびやいかもお得に登場。加えて、焦がし醤油の香りがたまらない「銀だら焦がし醤油」、スシローオリジナルのたれで焼き上げた「大切りうなぎ」が販売される。
また、日本の伝統の万能調味料である「煎り酒」で漬けにしたおすしが登場するほか、贅沢にフレッシュ苺をトッピングした「フレッシュ苺&苺のココアオムレット 苺アイス添え」、スシローの定番スイーツ「カタラーナ」の苺練乳味「苺と練乳のカタラーナ」といった、苺づくしの期間・数量限定商品も登場する。【3月フェア商品】
「本鮪中とろ」 価格：110円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数503万食が完売次第終了
「デカえび」 価格：120円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数276万食が完売次第終了
「大切りいか」 価格：120円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数224万食が完売次第終了
「銀だら焦がし醤油」 価格：140円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数42万食が完売次第終了
「大切りうなぎ」 価格：150円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数125万食が完売次第終了
「煎り酒漬け赤えび」 価格：180円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数21万食が完売次第終了
「煎り酒漬け筋子と大根おろし軍艦」 価格：180円～ 販売期間：3月25日～5月31日 ※販売予定総数98万食が完売次第終了
「かに本身と煎り酒筋子の手巻」 価格：360円～ 販売期間：3月25日～5月24日 ※販売予定総数60万食が完売次第終了
「フレッシュ苺&苺のココアオムレット 苺アイス添え」 価格：300円～ 販売期間：3月25日～4月19日 ※販売予定総数34万食が完売次第終了
「苺と練乳のカタラーナ」 価格：250円～ 販売期間：3月25日～4月5日 ※販売予定総数18万食が完売次第終了
なお、3月11日から自分でデコレーションできるデザートが販売中。スシローの定番スイーツである「カタラーナ」と「ミルクレープ」を自分好みにデコレーションできる楽しい商品となっているので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。【じぶんでデコロー！シリーズ】
「じぶんでデコロー！ミルクレープ」 価格：380円～ 販売期間：3月11日～4月5日 ※販売予定総数16万食が完売次第終了
付属のトッピングを自分の好きなようにデコレーションできる。家族などでワイワイ楽しめそうだ
「じぶんでデコロー！カタラーナ」 価格：400円～ 販売期間：3月11日～4月5日 ※販売予定総数16万食が完売次第終了
贅沢に全乗せも可能。自分だけのやんちゃなスイーツの完成だ
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