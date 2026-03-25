アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。3月24日（火）の配信では、お笑いトリオ「四千頭身」のメンバーであり、自身のアパレルブランドでクリエイティブディレクターを務める都築拓紀が登場。芸人の枠を超えた妥協なき服作りのスタンスと、販売における独自の哲学を明かした。ビジネスに寄り過ぎず、クリエイティブを保つことを信条とする都築。そのこ